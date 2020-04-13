Тест на коронавирус Максима Транькова дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова дал отрицательный результат. Об этом спортсмен сообщил в «сториз» своего «инстаграма».

В настоящее время Траньков пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен проводит карантин с супругой Татьяной Волосожар, также бывшей фигуристкой, и дочерью Анжеликой.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 114 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 431 тыс.

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