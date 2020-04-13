Тест на коронавирус Максима Транькова дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова дал отрицательный результат. Об этом спортсмен сообщил в «сториз» своего «инстаграма».
В настоящее время Траньков пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен проводит карантин с супругой Татьяной Волосожар, также бывшей фигуристкой, и дочерью Анжеликой.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 114 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 431 тыс.
Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.
- 13 апреля 2020
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
-
04:39
-
00:45
-
00:04
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41
-
18:07
-
17:48
-
17:39
-
16:27
-
15:24
-
13:05
-
12:21
-
12:12
-
11:34
-
11:03
-
10:17
-
09:39
-
08:30