Лучший игрок мира в сквош проведёт прямой эфир в Zoom. Начало — в 19:00 мск

Сегодня, 13 апреля, в 19:00 мск в прямом эфире в Zoom пройдёт встреча с первой ракеткой мира Мохамедом эль Шорбаги. Регистрация — по ссылке.

«Ждём всех сегодня в прямом эфире с первой ракеткой мира: разберём матч, поговорим о тактике, крутых приёмах и личных «фишках» игрока. Присоединяйтесь сегодня в 19:00 мск!» — говорится в сообщении Национального сквош-центра в его «инстаграме».