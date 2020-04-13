Лучший игрок мира в сквош проведёт прямой эфир в Zoom. Начало — в 19:00 мск
Сегодня, 13 апреля, в 19:00 мск в прямом эфире в Zoom пройдёт встреча с первой ракеткой мира Мохамедом эль Шорбаги. Регистрация — по ссылке.
«Ждём всех сегодня в прямом эфире с первой ракеткой мира: разберём матч, поговорим о тактике, крутых приёмах и личных «фишках» игрока. Присоединяйтесь сегодня в 19:00 мск!» — говорится в сообщении Национального сквош-центра в его «инстаграме».
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