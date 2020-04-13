Алексей Ягудин ответил на поздравления с вербным воскресеньем и примерил платье-подушку

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил людям, которые вчера, 12 апреля, поздравляли спортсмена с вербным воскресеньем, и примерил платье-подушку. Спортсмен опубликовал фотографию в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«С вербным воскресеньем! Это ответ на все поздравления в мой адрес сегодня, несмотря на то, что написано: атеист!» — написал Ягудин.
Фото: https://www.instagram.com/stories/alexei.yagudin/
Ягудин — четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов.
Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).
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