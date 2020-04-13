Татьяна Навка: главное в жизни — дом и семья. И спорт я когда-то бросила именно ради семьи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, как проводит время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса.

«Это действительно время перезагрузки, время выдохнуть и остановиться на самых важных вещах. Я стала больше гулять с детьми во дворе, и слава богу, что есть такая возможность, мы смотрим вместе сериалы, читаем книги. Поначалу ребёнок не мог привыкнуть к происходящему, всё время задавала вопросы: „Мы и сегодня дома? И завтра?“



Сегодня на каждом из нас лежит ответственность за то, что будет дальше. Я недавно видела флешмоб с участием наших медиков, где они говорят о том, что не видят своих родных и близких, и, только оставаясь дома, мы можем помочь им скорее к ним вернуться. Это очень круто дает понять, как им приходится. Дай бог им всем сил. А нам — понимания ситуации.



Не могу сказать, что я как-то иначе стала смотреть на жизнь в связи с происходящим. Признаюсь честно, я человек, который из данной ситуации пытается извлечь лучшее. Я не страдаю, что куда-то не смогу поехать, хотя и хочется разрядиться, выйти, побежать на работу, начать составлять какие-то графики. Я даже по фигурному катанию немного скучаю. Но я всегда знала, что главное в жизни — дом и семья. Да, моя работа делает меня счастливой, и дело очень важно для успешной женщины, но я не представляю своей жизни без заботы о детях, о муже, о родителях. И так было всегда, я всегда делала выбор в пользу семьи. И спорт я когда-то бросила именно ради семьи, ради любви. И это при том, что мечта стать олимпийской чемпионкой была главной в жизни», — приводит слова Навки ТАСС.