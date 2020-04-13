«Вспомнил лихую молодость!» Плющенко выложил видео, как прокатился на скейтборде

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко показал, как развлекается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Фигурист выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он катается на скейтборде в районе дома.
«Вспомнил лихую молодость и прокатился у дома!» — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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