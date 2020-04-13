Михаил Мишустин постановил упразднить совет по развитию физкультуры и массового спорта

Сегодня, 13 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства Российской Федерации от 10 апреля об упразднении совета по развитию физической культуры и массового спорта. Постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Совет при правительстве России по развитию физической культуры и массового спорта был собран в декабре 2019 года. Основными задачами собрания было обсуждение актуальных вопросов, касающихся развития спорта в России, поддержка общественно-значимых спортивных проектов, рассмотрение вопросов о поддержке физической культуры и спорта государством.
В него входили представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, министерства спорта, нескольких спортивных федераций и многие другие.
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