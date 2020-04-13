Путин проводит совещание по поводу коронавируса. LIVE

Сегодня, 13 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин соберёт совещание по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 115 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 433 тыс. В России известно о 18 328 случаях заражения. 1470 человек выздоровело, 148 скончалось.