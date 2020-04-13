Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал текущую ситуацию с распространением коронавируса в стране. По его словам, в последнее время ситуация ухудшилась.
«Обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», — сказал президент в ходе совещания по борьбе с коронавирусом.
Путин добавил, что ближайшие недели станут определяющими, и подчеркнул, что пока властям удаётся действовать на упреждение.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию обращения Путина.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 115 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 433 тыс. В России известно о 18 328 случаях заражения. 1470 человек выздоровело, 148 скончалось.
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