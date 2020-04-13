«Однозначно львица». Аделина Сотникова поделилась фотографией в эффектном образе

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию.

«Ну тут однозначно львица», — написала Сотникова.

Посмотреть фотографию можно на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).