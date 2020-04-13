«Это не накачать попу лишь бы накачать». Утяшева выложила видео новой тренировки

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» видео, в котором подробно объяснила, как можно не растерять форму в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Это не шпагат любой ценой. Это не накачать попу лишь бы накачать. Это физическая нагрузка во благо.

Всё из увиденного в этом ролике делайте медленно и аккуратно, в своей амплитуде, до первых болевых ощущений. Если возникает приятное жжение, то можно продолжать, но аккуратно. Не рвём связки!» — подписала спортсменка видео.

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