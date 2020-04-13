«Это не накачать попу лишь бы накачать». Утяшева выложила видео новой тренировки
Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» видео, в котором подробно объяснила, как можно не растерять форму в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Это не шпагат любой ценой. Это не накачать попу лишь бы накачать. Это физическая нагрузка во благо.
Всё из увиденного в этом ролике делайте медленно и аккуратно, в своей амплитуде, до первых болевых ощущений. Если возникает приятное жжение, то можно продолжать, но аккуратно. Не рвём связки!» — подписала спортсменка видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Читайте также
- 13 апреля 2020
-
17:55
-
17:41
-
16:46
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
-
04:39
-
00:45
-
00:04
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41
-
18:07
Партнерский контент