Алина Кабаева: российским спортсменам сейчас труднее, чем другим

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева объяснила, почему считает, что российским спортсменам сейчас приходится тяжелее, чем их зарубежным коллегам, которые также не могут тренироваться и выступать из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что летнюю Олимпиаду в Токио, проведение которой было запланировано на период с 24 июля по 9 августа, перенесли на 2021 год.

«Когда у спортсмена отменяются соревнования, это всегда стресс. Тем более это касается Олимпиады. Это самая высокая спортивная вершина, самая заветная мечта каждого спортсмена. И то, что Олимпийские игры отодвигаются ещё на один год, принять очень тяжело. И морально, и физически. Ведь подготовка к Олимпиаде – это огромный труд и напряжение. Дни идут на часы, и вдруг такая пауза – впервые в истории олимпийский цикл увеличен до 5 лет. Форс-мажорная ситуация сложилась для всех. Все спортсмены вынуждены передвинуть свои планы на год. Перед нами один вызов. Мы все в одной лодке. Это надо пережить, с этим надо справиться.

Но хочу отметить, что российским спортсменам сейчас труднее, чем другим. В конце прошлого года Международное антидопинговое агентство решило отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований на четыре года. Решение ВАДА было обжаловано, дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде. Когда и как закончится рассмотрение, неизвестно, и это, конечно, дополнительный стресс для наших спортсменов. Но мы всё же надеемся, что через год у нас будет возможность выступить и показать свои спортивные достижения», — цитирует Кабаеву издание «Москва-Баку».