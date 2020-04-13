Мария Ласицкене — о домашних тренировках: соседям снизу я не завидую

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, как проходят её домашние тренировки во время самоизоляции в Москве.
«Почему не поехала на сбор в родной Прохладный? Такая мысль была до того, как в стране ввели повсеместный режим самоизоляции. В итоге мы с моим тренером решили исключить любые риски, связанные с перелётом, и оставили всё как есть. Геннадий Гарикович составил план домашних тренировок, и я ему следую.
Есть ли дома возможности для тренировок? Не совсем (смеётся). Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. И если честно, нашим соседям снизу я не завидую.
Поехать тренироваться на базу в Новогорск? Юрий Михайлович Борзаковский звонил моему тренеру ещё до того, как было принято решение о закрытии всех федеральных баз, но мы отказались. Мы уже лет пять не ездим на общие сборы, нам так удобней. Я вообще была удивлена, когда прочитала, что в марте члены нашей сборной уехали на централизованные сборы за пределы России. Я понимаю, что всё это было запланировано ещё в прошлом году, но не отказаться от сборов в данной ситуации было авантюрой со стороны тех, кто принимал данное решение», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».
Как Мария Ласицкене владеет баскетбольным мячом, можно посмотреть на «Чемпионате».
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