Судья, работавший на юниорском ЧМ по кёрлингу в Красноярске, умер от коронавируса

Технический представитель Всемирной федерации кёрлинга (WCF) Кристиан Лейббрандт из Нидерландов скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Inside the Games.

Лейббрандт в течение своей карьеры работал на многочисленных крупных соревнованиях по кёрлингу. Он был одним из судей на чемпионате мира по кёрлингу среди юниоров, который прошёл в феврале в Красноярске. Также нередко Лейббрандт работал фотографом WCF. В этом качестве он участвовал в ежегодном юношеском лагере в Фюссене (Германия).

По последним данным, вирусом COVID-19 заражены более 1,8 млн человек, скончались более 114 тысяч человек по всему миру. В Нидерландах зарегистрировано более 25 тысяч случаев нового коронавируса и 2700 смертей.

Пандемия вызвала практически полное прекращение занятий спортом во всём мире, многочисленные соревнования по кёрлингу были либо отложены, либо отменены