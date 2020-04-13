Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Судья, работавший на юниорском ЧМ по кёрлингу в Красноярске, умер от коронавируса

Судья, работавший на юниорском ЧМ по кёрлингу в Красноярске, умер от коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Технический представитель Всемирной федерации кёрлинга (WCF) Кристиан Лейббрандт из Нидерландов скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Inside the Games.

Лейббрандт в течение своей карьеры работал на многочисленных крупных соревнованиях по кёрлингу. Он был одним из судей на чемпионате мира по кёрлингу среди юниоров, который прошёл в феврале в Красноярске. Также нередко Лейббрандт работал фотографом WCF. В этом качестве он участвовал в ежегодном юношеском лагере в Фюссене (Германия).

По последним данным, вирусом COVID-19 заражены более 1,8 млн человек, скончались более 114 тысяч человек по всему миру. В Нидерландах зарегистрировано более 25 тысяч случаев нового коронавируса и 2700 смертей.

Пандемия вызвала практически полное прекращение занятий спортом во всём мире, многочисленные соревнования по кёрлингу были либо отложены, либо отменены

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020