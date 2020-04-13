Судья, работавший на юниорском ЧМ по кёрлингу в Красноярске, умер от коронавируса

Технический представитель Всемирной федерации кёрлинга (WCF) Кристиан Лейббрандт из Нидерландов скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Inside the Games.
Лейббрандт в течение своей карьеры работал на многочисленных крупных соревнованиях по кёрлингу. Он был одним из судей на чемпионате мира по кёрлингу среди юниоров, который прошёл в феврале в Красноярске. Также нередко Лейббрандт работал фотографом WCF. В этом качестве он участвовал в ежегодном юношеском лагере в Фюссене (Германия).
По последним данным, вирусом COVID-19 заражены более 1,8 млн человек, скончались более 114 тысяч человек по всему миру. В Нидерландах зарегистрировано более 25 тысяч случаев нового коронавируса и 2700 смертей.
Пандемия вызвала практически полное прекращение занятий спортом во всём мире, многочисленные соревнования по кёрлингу были либо отложены, либо отменены
- 13 апреля 2020
-
18:37
-
17:55
-
17:41
-
16:46
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
-
04:39
-
00:45
-
00:04
- 12 апреля 2020
-
23:39
-
22:25
-
21:53
-
21:31
-
20:52
-
19:44
-
18:41