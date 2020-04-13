Алексей Ягудин открыл дверь из карантина в самоизоляцию

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин с семьёй успешно завершил пребывание в режиме карантина и перешёл в режим самоизоляции. Церемония перехода была оформлена торжественно. Семья прошла через открытую Алексеем дверь, однако по окончании перехода выяснилось, что одна из собак Ягудиных осталась в старом мире.

«Поздравляю всех с успешным окончанием карантина. Начало новой недели, понедельник, новые возможности. Давайте забудем этот мир карантина и отправимся в другой — мир самоизоляции. Забудем тот мир, останемся в этом, здесь совсем другие краски», — говорит Ягудин в ролике.

Видео перехода можно посмотреть на «Чемпионате».

Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной и дочерьми Елизаветой и Мишель находились на двухнедельном карантине после возвращения из-за границы. Теперь, как и всем москвичам, из-за пандемии коронавируса им предстоит жить в режиме самоизоляции.