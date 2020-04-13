Ляйсан Утяшева станцевала в платье из подушек

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002 российская гимнастка Ляйсан Утяшева присоединилась к так называемому подушечному челленджу (pillow challenge), который ранее был запущен в социальных сетях. Спортсменка соорудила платье из двух подушек, перевязанных широким поясом, и продемонстрировала зажигательный танец под ритмичную музыку.

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в Tik Tok.

Ранее в pillow challenge приняли участие фигуристка Аделина Сотникова, гимнастка Дарья Спиридонова и фигурист Алексей Ягудин.

Кроме того, Утяшева показала видео тренировки, помогающей не растерять форму в условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.