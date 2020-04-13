Конькобежка Сохрякова станцевала для тех, кто желает ей сгнить на Бали

Член сборной России по конькобежному спорту Елена Сохрякова обратилась к пользователям Интернета, которые засыпали её оскорблениями, узнав, что из-за пандемии коронавируса она застряла на Бали и рада этому.

«Все, кто пишет мне гадости и всякие оскорбления в комментарии и личные сообщения, обсуждает меня и мои «прелести», желает мне сгнить на Бали и т. д., я желаю вам всего хорошего и займитесь делом наконец! И следующие мои «сториз» для вас! Наслаждайтесь!» — написала Сохрякова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Сохрякова, после сезона отправившаяся в отпуск на Бали, оказалась в числе россиян, которые не успели вернуться домой до того, как Росавиация объявила о приостановке всех вывозных рейсов из-за COVID-19. На отдых в Индонезию спортсменка прилетела ещё в середине марта. Когда возникли перебои с авиасообщением, Елена сразу же связалась с российским консульством, заполнила форму на эвакуацию, однако дата возвращения до сих пор неизвестна.