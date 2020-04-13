Олимпийский чемпион Кривошлыков рассказал об онлайн-тренировках для московских школьников

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков рассказал, как дистанционные уроки приносят пользу здоровью школьников и на что нужно обратить внимание при выполнении упражнений. Именитый атлет руководит проектом Центра патриотического воспитания и школьного спорта «Урок с чемпионом» (Москва).



«Ребята с большим энтузиазмом восприняли идею онлайн-тренировок. Пока ходили на школьные занятия, уроки физкультуры, посещали спортивные мероприятия и участвовали в соревнованиях, учителя были за них спокойны. Дети тренируются, ведут активный образ жизни и растут всесторонне развитыми личностями. Очень рад, что в нынешних реалиях для школьников стараются придумать способы держать себя в тонусе и делать это правильно, без вреда для здоровья.

Самодеятельность в спорте, как правило, до добра не доводит. Неправильно выполненное упражнение не только малоэффективно, но может стать причиной травмы. Время от времени смотрю онлайн-тренировки, которые проводит Центр патриотического воспитания и школьного спорта и, к счастью, раз за разом остаюсь доволен их качеством. «Здоровые каникулы», лекции Морского центра, записи уроков, которые ребята могут смотреть из дома, — это демонстрация того, как образовательная система может адаптироваться под любые условия и приносить плоды.

Чтобы извлечь максимальную пользу из занятий, нужно, во-первых, не пропускать их. Речь не только о самоконтроле, здесь нужна помощь родителей. Они могут мотивировать детей собственным примером, заниматься вместе с ними. Во-вторых, повторять всё в точности, не спешить и не геройствовать. Нагрузки нужно увеличивать постепенно, ведь у каждого ребёнка свои физические данные. Всё хорошо в меру, даже спорт. Главное — подойти к этому системно, заниматься каждый день по чуть-чуть, и тогда результат не заставит себя долго ждать. Наконец, важно, чтобы ребятам было интересно. Я находил множество роликов в Сети, которые записали дети. Интерес к онлайн-занятиям проявляют педагоги, родители и школьники со всей Москвы, многие хотят стать частью этого движения. Мне кажется, «Здоровые каникулы» и подобные проекты вышли за рамки интернет-тренировок и стали способом общения, неким вызовом, возможностью контактировать дистанционно через занятия спортом.

Очень порадовала идея помогать ребятам в их спортивных начинаниях, потому и веду проект «Урок с чемпионом». Мы ведём открытые уроки в московских школах совместно с другими именитыми спортсменами. Видеть увлечённые лица ребят, стоять в самом начале их пути к большим наградам и кубкам, слушать восторженные планы на будущее — это шанс внести огромный вклад в развитие спорта. Возможно, даже больший, чем моё участие в соревнованиях и мои собственные успехи. По просьбам родителей и педагогов я записал онлайн-тренировку для юных спортсменов и планирую принять участие в «Здоровых каникулах». Призываю присоединиться к спортивному интернет-движению всех неравнодушных педагогов, методистов и спортсменов. Сейчас наша сплочённость может принести детям реальную пользу», — сказал Кривошлыков.