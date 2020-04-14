Жулин первым поздравил Навку с днём рождения. Она его поблагодарила

Бывший супруг Татьяны Навки, тренер Александр Жулин, первым поздравил фигуристку с днём рождения. 13 апреля олимпийская чемпионка в танцах на льду отметила 45-летие.
В «сторис» Жулин разместил фото Татьяны, облачённой в синий бархатный пиджак на голое тело, и сдержанно подписал: «С днем рождения! Пускай всё складывается так, как ты задумала».
Фигуристка сделала репост «сторис» на свою страницу и написала: «Спасибо!»
Фото: «Инстаграм» Татьяны Навки
Под руководством Жулина Навка в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой. Брак между Татьяной и Александром просуществовал 14 лет. У бывших супругов есть общая дочь Саша, которая уже учится в МГИМО. Навка и Жулин поддерживают дружеские отношения: недавно Татьяна поздравляла бывшего супруга с рождением третьей дочери.
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