Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Навку с юбилеем
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку 2006 года в танцах на льду Татьяну Навку с юбилеем. 13 апреля Навке исполнилось 45 лет.
«Танюха! Поздравляю! Желаю любви и здоровья! С любовью, ТАТ», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Тарасова консультировала Навку и её партнёра Романа Костомарова в начале 2000-х годов.
Навка и Костомаров — двукратные чемпионы мира (2004, 2005), трёхкратные чемпионы Европы (2004—2006), трёхкратные чемпионы России (2003, 2004, 2006).
Навка – супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. У неё две дочери – Александра (от тренера Александра Жулина) и Надежда.
Шоу с Загитовой, любовь с Песковым. Чем сейчас живёт олимпийская чемпионка Татьяна Навка
В день юбилея фигуристка рассказала о главной мечте всей своей жизни.
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
00:56
-
00:28
-
00:12
-
00:03
- 13 апреля 2020
-
22:46
-
22:02
-
21:37
-
21:11
-
20:48
-
20:09
-
18:37
-
17:55
-
17:41
-
16:46
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:37
-
14:12
-
13:42
-
13:28
-
13:21
-
13:04
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
11:24
-
10:54
-
10:51
-
10:40
-
10:01
-
09:57
Партнерский контент