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Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Навку с юбилеем

Татьяна Тарасова поздравила Татьяну Навку с юбилеем
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку 2006 года в танцах на льду Татьяну Навку с юбилеем. 13 апреля Навке исполнилось 45 лет.

«Танюха! Поздравляю! Желаю любви и здоровья! С любовью, ТАТ», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Тарасова консультировала Навку и её партнёра Романа Костомарова в начале 2000-х годов.
Навка и Костомаров — двукратные чемпионы мира (2004, 2005), трёхкратные чемпионы Европы (2004—2006), трёхкратные чемпионы России (2003, 2004, 2006).

Навка – супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. У неё две дочери – Александра (от тренера Александра Жулина) и Надежда.

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