«Чтоб я всегда так дома ходила!» Маргарита Мамун приняла участие в челлендже

Российская гимнастка Маргарита Мамун приняла участие в челлендже #СТОПтреники. Спортсменка приготовила борщ на кухне в сексуальном платье и босоножках на каблуках. На лице Маргариты яркий макияж, волосы красиво уложены.

«#СТОПтреникиChallenge!!! Для всех тех, кто просто устал. Чтоб я всегда так дома ходила!» — написал Мамун на своей странице в «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «инстаграме».

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.



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