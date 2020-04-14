Дарья Клишина приготовила гаспачо

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина, поделилась рецептом приготовления гаспачо.
«Сегодня я решила приготовить лёгкий испанский суп гаспачо. Он готовится быстро и получается очень вкусным и низкокалорийным.
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Ингредиенты: ⠀
• 700 г мясистых и сочных помидоров. ⠀
• 200 г красного болгарского перца.
• 200 г огурцов.⠀
• 100 г красного лука.
• сок одного лайма ⠀
• 2 ст.л. оливкового масла.
• 2 зубчика чеснока.
• соль, перец по вкусу ⠀
• веточка базилика
Приготовление:
1) Помидоры тщательно моем, делаем небольшие проколы зубочисткой и обдаём кипятком. Затем извлекаем помидоры из воды и снимаем кожицу.
2) Остальные овощи нарезаем и вместе с помидорами отправляем в блендер. Добавляем специи по вкусу, сок лайма и оливковое масло.
3) Украшаем наше творение веточкой базилика», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».
Пошаговые фото и видео приготовления доступны в «Инстаграме» Дарьи Клишиной.
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