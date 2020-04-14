Дарья Клишина приготовила гаспачо

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина, поделилась рецептом приготовления гаспачо.

«Сегодня я решила приготовить лёгкий испанский суп гаспачо. Он готовится быстро и получается очень вкусным и низкокалорийным.

⠀

Ингредиенты: ⠀

• 700 г мясистых и сочных помидоров. ⠀

• 200 г красного болгарского перца.

• 200 г огурцов.⠀

• 100 г красного лука.

• сок одного лайма ⠀

• 2 ст.л. оливкового масла.

• 2 зубчика чеснока.

• соль, перец по вкусу ⠀

• веточка базилика

Приготовление:

1) Помидоры тщательно моем, делаем небольшие проколы зубочисткой и обдаём кипятком. Затем извлекаем помидоры из воды и снимаем кожицу.

2) Остальные овощи нарезаем и вместе с помидорами отправляем в блендер. Добавляем специи по вкусу, сок лайма и оливковое масло.

3) Украшаем наше творение веточкой базилика», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Пошаговые фото и видео приготовления доступны в «Инстаграме» Дарьи Клишиной.