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Фигуристка Анна Щербакова: до сих пор не осознаю первое золото

Фигуристка Анна Щербакова: до сих пор не осознаю первое золото
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об эмоциях от победы в своём первом чемпионате страны, который в 2018 году проходил в Саранске. В 2019 году в Красноярске он выиграла чемпионат во второй раз.

«То золото я до сих пор не могу осознать. Ехала на чемпионат вообще не понимая своей цели. Перед этим у меня был очень неудачный старт в Финале Гран-при, и в Саранске самым главным для меня было перебороть себя, выдать максимум и только лишь мелькала мысль: было бы неплохо попасть в сборную, а для этого нужно быть в шестерке. Когда получила золотую медаль, то самым важным ощущением было действительно преодоление. Я переборола саму себя», — сказала Щербакова в интервью «Р-Спорт».

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