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Фигуристка Мария Сотскова: своё 20-летие я запомню навсегда

Фигуристка Мария Сотскова: своё 20-летие я запомню навсегда
Другие / Фигурное катание 0

Фигуристка Мария Сотскова в «Инстаграме» поделилась эмоциями от празднования дня рождения, 12 апреля ей исполнилось 20 лет. Судя по содержанию поста, Мария соблюдает режим самоизоляции, связанный с пандемией коронавируса, поэтому празднование прошло дома в узком семейном кругу.

«Даже несмотря на такую непростую ситуацию в мире, мои близкие смогли сделать мой день незабываемым. Своё двадцатилетие я точно запомню навсегда. Спасибо всем за поздравления, всех люблю», — написала Сотскова.

Мария Сотскова выступает в одиночном разряде. Она вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр чемпионата России (2017).

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