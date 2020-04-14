Татьяна Навка: что у нас идёт под сериальчики? Семечки, я же с Украины

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как проводит время на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вчера, 13 апреля, Навке исполнилось 45 лет.

«Я уже три недели хожу в одних трениках. Спасибо, что позвали к себе, — это повод нарядиться, надеть каблуки, накраситься, сделать причёску. Признаюсь, такой размеренный образ жизни затягивает: треники, вот это всё.

Единственный человек в нашей семье, который продолжает ходить на работу, — это мой дорогой супруг (Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. — Прим. «Чемпионата»). Когда он приходит домой, мы его опшикиваем, всё как положено.

Я безумно благодарна за поздравления всем своим друзьям, родным и близким, поклонникам и подписчикам в «Инстаграме». В свой день рождения я проснулась и увидела огромный букет цветов. Его, конечно, запшикали всевозможными спреями. Поляна перед домом была в шарах. Такой сюрприз мне сделала моя семья. Это было очень мило и трогательно.

Младшая дочка нарисовала мне кучу открыток с сердечками на разных языках: на английском, китайском, французском… У нас живёт нянечка постоянно на карантине, она китаянка, китайский язык у нас в приоритете. Правда, я ничего не понимаю.

К сожалению, на карантине увеличилась частота подходов к холодильнику. Что у нас идёт под сериальчики? Ой, это ужас! Семечки! Я же с Украины. Что касается сериалов, то сейчас мы начали осваивать «Мир Дикого запада». «Папу» уже посмотрели — два сезона. Мне понравилось», — сказала спортсменка в эфире передачи «Вечерний Ургант».

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