Алина Загитова: и так страшно было выходить на лёд, а тут ещё эти судьи

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что в детстве испытывала страх, когда выходила на лёд, особенно под пристальным взором судей.

«Помню, в детстве и так страшно было выходить на лёд, а тут ещё эти судьи, которые смотрели так, будто говорили: «Ну давай, посмотрим, что ты покажешь». Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла всё, включая Олимпиаду, а потом не лучшим образом выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно.

Никогда не боялась проиграть! Но было обидно не сделать на выступлении то, что сто раз получалось на тренировке. Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумываешься о её усложнении. Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но всё же делаю его и радуюсь, когда получается», — цитирует Загитову Cosmopolitan Russia.

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