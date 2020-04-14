Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Швейцарский телеканал показал выступление Алины Загитовой на февральском шоу в Цюрихе

Швейцарский телеканал показал выступление Алины Загитовой на февральском шоу в Цюрихе
Другие / Фигурное катание 0

Швейцарский телеканал SRF1 показал телевизионную версию выступления российской фигуристки Алины Загитовой на шоу Art on Ice в Цюрихе (Швейцария), которое прошло 8 февраля, ещё до введения карантина.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017), чемпионка России (2018).

В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, пропустила чемпионат России и не выступала на чемпионате Европы—2020. Причиной приостановки карьеры была названа подготовка к ЕГЭ и поступлению в вуз.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020