Швейцарский телеканал показал выступление Алины Загитовой на февральском шоу в Цюрихе

Швейцарский телеканал SRF1 показал телевизионную версию выступления российской фигуристки Алины Загитовой на шоу Art on Ice в Цюрихе (Швейцария), которое прошло 8 февраля, ещё до введения карантина.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017), чемпионка России (2018).

В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, пропустила чемпионат России и не выступала на чемпионате Европы—2020. Причиной приостановки карьеры была названа подготовка к ЕГЭ и поступлению в вуз.