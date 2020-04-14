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Загитова поздравила Навку с юбилеем, выложив фото с огромным букетом роз

Загитова поздравила Навку с юбилеем, выложив фото с огромным букетом роз
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила с днём рождения Татьяну Навку, которая в 2006 году в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Напомним, вчера, 13 апреля, Навке исполнилось 45 лет.

Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фото с Навкой, сделанное в ходе ледового шоу «Спящая красавица».

«Дорогая Татьяна, поздравляю вас с днём рождения! Самое главное — здоровья и успехов во всём», — подписала Загитова фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/?hl=ru

Ранее Навка рассказала, как проводит время на карантине, и призналась, что во время просмотра сериалов любит грызть семечки, поскольку она с Украины.

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