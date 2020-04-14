В России за сутки коронавирусом заразилось 2774 человека, отмечено 22 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 2774 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 21 102 человека, из которых выздоровело 1694. Зафиксировано ещё 22 летальных исхода. За всё время скончалось 170 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1489

Московская область — 460

Санкт-Петербург — 121

Республика Коми — 97

Нижегородская область — 68

Тамбовская область — 35

Ленинградская область — 35

Смоленская область — 34

Рязанская область — 27

Пермский край — 27

Республика Татарстан — 23

Республика Башкортостан — 22

Красноярский край — 21

Ростовская область — 20

Республика Северная Осетия — 18

Владимирская область — 16

Республика Дагестан — 16

Калужская область — 15

Чеченская Республика — 15

Ханты-Мансийский АО — 15

Тюменская область — 14

Республика Мордовия — 13

Республика Марий Эл — 11

Самарская область — 11

Белгородская область — 10

Ивановская область — 10

Ставропольский край — 9

Республика Бурятия — 9

Воронежская область — 8

Оренбургская область — 8

Свердловская область — 8

Республика Хакасия — 8

Орловская область — 7

Вологодская область — 7

Республика Адыгея — 7

Томская область — 7

Удмуртская Республика — 6

Липецкая область — 5

Калининградская область — 5

Краснодарский край — 5

Саратовская область — 5

Челябинская область — 5

Алтайский край — 5

Иркутская область — 4

Приморский край — 4

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Волгоградская область — 2

Архангельская область — 1

Республика Саха (Якутия) — 1

Магаданская область — 1

г. Севастополь — 1.

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.