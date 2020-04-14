Фигуристка Синицина показала, как дефилирует в платье-подушке. Видео

Чемпионка Европы по фигурному катанию в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, поддержала популярный челлендж и опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» видео в платье-подушке.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Синицина и Кацалапов — серебряные призёры чемпионата мира — 2019, серебряные призёры финала Гран-при — 2018, двукратные чемпионы России (2019, 2020). На чемпионате Европы – 2020 российский дуэт опередил непобедимых французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).