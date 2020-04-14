Алина Загитова рассказала, как реагирует на хейтеров

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как относится к недоброжелателям. По словам спортсменки, её отношение к хейтерам постепенно изменилось.
«Сначала пыталась не обращать на них внимания, но в моменты, когда случался неудачный старт, они проскакивали. Мне писали, что я должна! Но по сути я никому ничего не должна, мне самой хотелось хорошо выступить.
Первое время меня такое очень раздражало, но тренеры и родители успокоили, объяснив, что это нормально, всем не понравишься», — приводит слова Загитовой Cosmopolitan Russia.
Кроме того, Загитова рассказала, что ей было страшно выходить на лёд, а также поздравила с юбилеем Татьяну Навку, выложив фото с огромным букетом роз.
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