Многодневная велогонка «Тур де Франс» будет перенесена из-за запрета на проведение массовых мероприятий во Франции. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что вчера, 13 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса будет продлён до середины июля. «Тур де Франс» должна была пройти с 27 июня по 19 июля, первый этап гонки планировали провести в Ницце, последний — в Мант-ла-Жоли.

Победителем прошлогодней веломногодневки стал колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. После заявления Макрона проведение Гран-при Франции Формулы-1 также находится под вопросом.