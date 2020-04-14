Тренер ответил на вопрос о сложностях работы с призёром ОИ в Сочи Ольгой Фаткулиной

Тренер по конькобежному спорту Павел Абраткевич ответил на вопрос о сложностях работы с Ольгой Фаткулиной, которая под его руководством стала серебряным призёром Олимпиады 2014 года в Сочи на дистанции 500 метров.
«Все спортсмены, которые что-то собой представляют, непростые люди. Не бывает такого, что человек послушно делает всё от А до Я. Порой складывается подобное впечатление, когда наблюдаешь за сборными Японии или Канады, но мы же не знаем, что у них там внутри происходит, видим лишь внешнюю картинку.
Даже сейчас, когда я уже работаю с многоборками, люди, глядя на нашу команду, говорят, что всё классно, они все такие стройные, все бегут. А я же знаю, что это лишь картинка, помню, что было время, когда им нужно было осознать: всё зависит только от них самих», — цитирует тренера «Матч ТВ».
В настоящее время под руководством Абраткевича тренируются Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина.
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