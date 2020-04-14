Алина Загитова: жили не очень хорошо. Не хватало даже на проезд на автобусе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что ещё в детстве понимала: она занимается спортом не только ради достижений, но и ради денег.

«Я не хотела бросать спорт, понимала, ради чего всё делаю: ради медали, а ещё чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе.

Каждый день я ездила на тренировки на другой конец Москвы, выходила в семь утра, возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришёл и заработок

Один раз сбежала с тренировки! Больше такого не повторялось, я не могла сказать: «Не хочу – не буду». Мои соперники шли к победе и не собирались останавливаться, пусть через боль, но надо было работать», — приводит слова фигуристки Cosmopolitan Russia.

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