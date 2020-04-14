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«Каждый за себя». Алина Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании

«Каждый за себя». Алина Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании.

«До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперёд. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени. Спорт научил меня дисциплине, вечеринки – это не для меня, на светских мероприятиях чувствую себя не в своей тарелке. У меня только сейчас появляются новые друзья, в том числе и из других городов, мы переписываемся. Но это непросто, никогда не знаешь наверняка, кто и чего от тебя хочет», – сказала Загитова в интервью для журнала Cosmopolitan Russia.

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