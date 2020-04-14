Анастасия Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях и поздравила Татьяну Навку с юбилеем
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая из-за проблем со здоровьем в последнее время очень редко публично общается в соцсетях, поздравила с юбилеем российскую фигуристку Татьяну Навку, которая в 2006 году в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Вчера, 13 апреля, Навке исполнилось 45 лет.
Муж Заворотнюк Пётр Чернышёв ранее выступал вместе с Навкой в ледовых шоу.
«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнёрши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, ещё более ярких горизонтов, ещё более смелых планов и ещё более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», — написала Заворотнюк в своём «инстаграме».
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