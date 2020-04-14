Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Анастасия Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях и поздравила Татьяну Навку с юбилеем

Анастасия Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях
Анастасия Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях и поздравила Татьяну Навку с юбилеем
Другие / Фигурное катание 0

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая из-за проблем со здоровьем в последнее время очень редко публично общается в соцсетях, поздравила с юбилеем российскую фигуристку Татьяну Навку, которая в 2006 году в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду. Вчера, 13 апреля, Навке исполнилось 45 лет.

Муж Заворотнюк Пётр Чернышёв ранее выступал вместе с Навкой в ледовых шоу.

«Сегодня день рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнёрши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки! Здоровья, благополучия, любви, ещё более ярких горизонтов, ещё более смелых планов и ещё более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра», — написала Заворотнюк в своём «инстаграме».

Татьяна Навка: что у нас идёт под сериальчики? Семечки, я же с Украины
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020