Елена Вяльбе станцевала под песню группы Little Big

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором она вместе со своей семьёй танцует под песню UNO группы Little Big. С этой композицией музыканты должны были ехать на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам (Нидерланды), однако он был отменён из-за пандемии коронавируса.
«А как проходит ваша самоизоляция?» — написала Вяльбе.
Посмотреть видео можно на странице Елены Вяльбе в «Инстаграме».
Елена Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, пятикратной победительницей общего зачёта Кубка мира и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам. В 1998-м Вяльбе завершила профессиональную карьеру. Вяльбе была избрана на пост президента ФЛГР в 2010 году.
Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Россияне находятся на домашней самоизоляции.
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