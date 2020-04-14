Коронавирус парализовал работу японской федерации дзюдо. Заразилось ещё 7 членов

Тесты на коронавирус ещё семерых представителей японской федерации дзюдо дали положительные результаты. Общее число заражённых составляет 16 человек: 12 мужчин и 4 женщины, включая управляющего директора организации Сою Накадзато. Об этом сообщает China Daily.

Отмечается, что вирус фактически парализовал работу организации, в которой работают 39 сотрудников.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 120 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 458 тыс.

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