Владимир Путин призвал к экстраординарным мерам для борьбы с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о необходимости принятия экстраординарных мер, призванных не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — цитирует Путина ТАСС.

Президент добавил, что пик заболеваемости в России ещё не пройден.

«По оценкам экспертов, пик заболеваемости в России ещё не пройден. Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводим необходимые профилактические и другие мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции», — сказал он.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 120 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 458 тыс.

В России за сутки коронавирусом заразилось 2774 человека, отмечено 22 летальных исхода

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.