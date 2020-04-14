«Как из этой милой девочки выросло то, что выросло?» Юлия Ефимова показала детские фото

Пловчиха Юлия Ефимова показала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» забавные детские фотографии. Помимо самой Ефимовой на них присутствуют отец и старший брат спортсменки.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
«Как из этой милой, на первый взгляд, маленькой девочки выросло то, что выросло?» — написала Ефимова.
28-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
Из-за пандемии коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Россияне находятся на домашней самоизоляции.
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