Чемпионка ОИ Ромашина: если Россию не пустят на Игры, это станет безвозвратным ударом

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина рассказала, как отнеслась бы к отстранению России от Олимпиады в Токио, которую из-за коронавируса перенесли на 2021 год. Напомним, Ромашина решила вернуться в спорт после рождения ребёнка.

«Не забываю о том, что в июле у нас будут слушания в CAS, и, возможно, будет понятно, поедет ли Россия на Олимпийские игры или нет. Из-за пандемии это ушло на второй план, но мы-то помним. Если вдруг скажут, что Россия не едет… Это будет безвозвратным ударом. От этого самый большой страх.

Так хотела вернуться к Олимпиаде в Токио. Токио-2020! 2020 — такая красивая цифра! Для меня перенос Игр стал ударом», — цитирует спортсменку «Р-Спорт».

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