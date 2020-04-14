«Уж очень хочется на лёд». Фигуристка Ильиных, ставшая мамой, вновь вспомнила о спорте

Российская фигуристка Елена Ильиных выложила в своём «инстаграме» новое видео. В нём она вспомнила один из прокатов с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.
«Балетный станок это конечно прекрасно, но уж очень хочется на лёд. Или don’t forget where you came from», — написала Ильиных в «инстаграме», выложив видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Ильиных стала мамой, она родила от танцовщика Сергей Полунина сына. Родители назвали ребёнка Миром.
Недавно Ильиных сообщила, что планирует в будущем вернуться на лёд. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацапалов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу — в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию.
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