Алексей Ягудин: про прошлый сезон надо забыть

Бывший российский фигурист олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был проходить в марте в Монреале (Канада). Турнир был в итоге отменён из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что организаторы могут провести соревнования в конце 2020 года.

«Да, это действительно было трагедией для спортсменов, лишившихся возможности выступить на чемпионате, лишившихся шанса уехать оттуда с медалями. Но про прошлый сезон надо забыть — ломать весь следующий сезон, проводя чемпионат во второй половине осени, не стоит. Неизвестно вообще, когда спортсмены смогут полноценно тренироваться.

Нужен нормальный полноценный сезон, если во второй половине осени пройдёт гонка за медали чемпионата мира, то где гарантия, что спортсмены попросту не развалятся, не поломаются, выдержат к весне следующего года? При всей трагедии для любительского спорта нужно выдохнуть, сказать, что это в прошлом, и спокойно двигаться дальше, не стоит ничего переносить», — цитирует Ягудина ТАСС.