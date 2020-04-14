Плющенко с семьёй на коньках станцевал под песню Uno группы Little Big

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном станцевал под песню Uno российской группы Little Big. С этой композицией коллектив должен был отправиться на конкурс Евровидение, который в итоге был отменён из-за пандемии коронавируса. Плющенко и остальные участники семейного трио станцевали под песню, стоя на коньках.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
- 14 апреля 2020
-
19:17
-
18:47
-
18:42
-
17:36
-
17:25
-
16:39
-
15:17
-
14:44
-
14:30
-
14:18
-
13:18
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
11:58
-
11:43
-
11:01
-
10:58
-
10:36
-
10:05
-
09:57
-
09:40
-
09:21
-
04:48
-
04:40
-
04:28
-
03:58
-
00:56
-
00:28
-
00:12
-
00:03
- 13 апреля 2020
-
22:46
-
22:02
-
21:37