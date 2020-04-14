Плющенко с семьёй на коньках станцевал под песню Uno группы Little Big

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской и сыном станцевал под песню Uno российской группы Little Big. С этой композицией коллектив должен был отправиться на конкурс Евровидение, который в итоге был отменён из-за пандемии коронавируса. Плющенко и остальные участники семейного трио станцевали под песню, стоя на коньках.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Рудковской.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.