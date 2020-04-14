Трёхкратный призёр ЧМ по плаванию Андрей Минаков сравнил жизнь в США и России

Российский пловец, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года Андрей Минаков рассказал о поступлении в Стэнфордский университет (США). Спортсмен признался, что жизнь в России ему нравится больше, чем в США.
«В приоритете было учиться в Америке, мы давно это планировали. Но учёба там стоит очень дорого. В Стэнфорде — порядка 23 миллионов рублей за четыре года. А мне, благодаря успехам в плавании, это всё покрывается.
Рассматриваю ли вариант остаться в США после учёбы? Да. На самом деле жизнь в России мне нравится намного больше, но всё будет зависеть от того, на каком месте у меня после четырёх лет обучения будет плавание и где мне могут предложить высокооплачиваемую работу.
Даже Азию, например Сингапур, рассматриваю. Но вообще мне очень нравится жить в России. Здесь много плюсов и положительных сторон.
Если сравнивать со Штатами — у нас бесплатная медицина. А в США нужно покупать страховку за 3-5 тысяч долларов. И таких нюансов много. Да, у них другие доходы, но всё равно. У нас дешевле. Плюс у меня семья и друзья здесь», — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».
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