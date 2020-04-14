Ягудин: не верю в мощнейшую силу коронавируса. Сейчас просто идёт передел мира

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин поделился своим мнением о пандемии коронавируса. Олимпийский чемпион прокомментировал интервью хореографа Ильи Авербуха, который сказал, что организаторам ледовых шоу потребуется государственная финансовая поддержка. По мнению Ягудина, пандемия коронавируса приведёт к переделу мира.
«Думаю, что так, как было прежде, не будет вообще нигде и ни в каком из направлений. Такой жизни, как была всего несколько месяцев назад, я думаю, не будет на девяносто девять процентов. Это касается не только нашей жизни, но и всего мира. Сейчас просто идёт передел мира. По сравнению с крупным, средним или малым бизнесом мы ничтожества.
Сложная ситуация? Да. Верю ли я в мощнейшую силу коронавируса? Нет. Стоит ли следовать рекомендациям, которые нам дают? Естественно, да, потому что мы не профессионалы в этом. Но я считаю, что эта паника, истерия не на пустом месте, но и мира таким, каким он был раньше, уже не будет.
Но и в древности что людям нужно было? Повеселиться, зрелищ и хлеба. Если говорить про наш бизнес, то будут и новогодние ёлки, и гастроли по городам России. Всё равно всё это будет», — сказал Ягудин во время подкаста Sportrecs.
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