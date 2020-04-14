Чемпионка ОИ-2008 по плаванию Пеллегрини собрала $ 82 тыс. на борьбу с коронавирусом

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года по плаванию итальянка Федерика Пеллегрини внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом. Спортсменка через благотворительный аукцион собрала более $ 82 тыс. для борьбы с пандемией коронавируса. Средства были переданы больнице города Бергамо (Италия), сообщает Swim Swam.

Пеллегрини выставила на аукцион 59 различных лотов. Самыми дорогими товарами аукциона стали четыре фотопанели с автографом спортсменки. Их продали более чем за $ 10,8 тыс. Кроме того, Пеллегрини выставила на продажу очки, в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2008 года.

По состоянию на 14 апреля в мире коронавирусом заразились почти 2 млн человек, умерли более 122 тыс., выздоровели 460 тыс. Италия одной из первых приняла на себя удар пандемии. В Италии инфекцией заразились более 160 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертей.