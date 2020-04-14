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«Мне важно чувство воды». Юлия Ефимова рассказала о переезде в дом с бассейном

«Мне важно чувство воды». Юлия Ефимова рассказала о переезде в дом с бассейном
Другие / Водные виды спорта 0

Российская пловчиха, призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о переезде в другой дом. В настоящее время россиянка находится в США на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка сообщила, что в Калифорнии ей приходится сменить место проживания.

«Нас тут из дома выселяют. Я осталась тут дольше, чем планировала, ведь должна была давно уехать на чемпионат России. Они (арендаторы. — Прим. «Чемпионата») продержали нас, сколько могли, теперь мы нашли другой дом, переезжаем уже в дом с бассейном. Он небольшой, но мне важно чувство воды», — сказала Ефимова в прямом эфире в аккаунте Олимпийского комитета России в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

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