«Прекрасна, как богиня». Пользователи восхитились новым фото Сотниковой в вечернем платье

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в своём «инстаграме» новое фото. На фото она запечатлена в вечернем платье с открытой спиной, с бокалом в руке.

«Каждый день — как праздник», — подписала фотографию Сотникова.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).