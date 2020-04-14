«Прекрасна, как богиня». Пользователи восхитились новым фото Сотниковой в вечернем платье

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в своём «инстаграме» новое фото. На фото она запечатлена в вечернем платье с открытой спиной, с бокалом в руке.
«Каждый день — как праздник», — подписала фотографию Сотникова.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, был отменён чемпионат мира, который должен был пройти с 16 по 22 марта в Монреале (Канада).
- 14 апреля 2020
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