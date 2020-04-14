Канделаки: буду на стороне Губерниева, если оскорбления приведут к разбирательству в суде

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте комментатора Дмитрия Губерниева и главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Ранее они неоднократно обменивались негативными комментариями. Вяльбе заявила, что не хотела бы, чтобы Губерниев комментировал лыжные гонки. Слова Вяльбе Губерниев охарактеризовал словом «клиника».

«Губерниев — эмоциональный парень, но я всегда буду защищать своих сотрудников. Я буду на его стороне, если оскорбительные высказывания приведут к разбирательству в суде.

Если бы не Дмитрий, миллионы людей не стали бы смотреть биатлон. Я никогда не буду «прикручивать фитилёк» взрослым людям. Елена Валерьевна (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») — сильная женщина и сама может за себя постоять», — цитирует Канделаки «РБК-Спорт».