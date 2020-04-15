Навке написали, что её не поздравил муж и она это заслужила. Фигуристка ответила

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка жёстко ответила одной из подписчиц в «Инстаграме». Пользователь раскритиковала Навку, заявив, что её с днём рождения не поздравил муж.
«Вас ни дети, ни трусливый муж, который в штаны от страха наложил, не поздравили с ДР. Это то, что вы в свои 45 лет заслужили. Читать ваши интервью — только зря время тратить, настолько они пресные. Только и остаётся, что маму выкладывать из всей семьи», — написала пользователь.
«Судя по вашему закрытому аккаунту, вы — никто», — ответила Навка.
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. Ранее спортсменка сообщила, что находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. При этом на работу продолжает ходить её супруг Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарём президента России Владимира Путина.
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